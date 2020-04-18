События

13:11 18.04.2020

У пожарных, действующих в зоне отчуждения ЧАЭС, не нашли радиационного заражения

1 мин читать
У пожарных, действующих в зоне отчуждения ЧАЭС, не нашли радиационного заражения

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Чернобыльской АЭС информируют, что по состоянию на утро субботы у личного состава служб и ведомств, принимающих участие в тушении возгораний на территории Зоны, нет превышений содержания 137Cs (радиоцезий).

"Начиная с 10:00 12.04.2020 лабораторией "Экоцентр" на спектрометре излучения человека (СИЧ) проводится определение содержания 137Cs в организме личного состава, который принимал участие в тушении пожара. По состоянию на 08.00 18.04.2020 проверено 658 человек. Превышений содержания 137Cs в организме личного состава не обнаружено", - говорится в обнародованном в субботу сообщении пресс-службы ГАЗО.

Теги: #чаэс #радиация #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:26 18.04.2020
В Киеве превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения, власти призывают горожан не выходить на улицу и не открывать окна

В Киеве превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения, власти призывают горожан не выходить на улицу и не открывать окна

12:19 18.04.2020
Яценюк призвал Зеленского немедленно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров

Яценюк призвал Зеленского немедленно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров

11:04 18.04.2020
Спецподразделения ВСУ на тяжелой инженерной технике помогают тушить лесные пожары

Спецподразделения ВСУ на тяжелой инженерной технике помогают тушить лесные пожары

08:00 18.04.2020
В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку – ГСЧС

В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку – ГСЧС

07:47 18.04.2020
В зоне ЧАЭС продолжается тление травяного настила – ГСЧС

В зоне ЧАЭС продолжается тление травяного настила – ГСЧС

19:07 17.04.2020
Германия предоставила Украине помощь на 230 тыс. евро для борьбы с лесными пожарами вокруг Чернобыльской зоны

Германия предоставила Украине помощь на 230 тыс. евро для борьбы с лесными пожарами вокруг Чернобыльской зоны

18:32 17.04.2020
Радиационный фон в Зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме – глава ГСЧС

Радиационный фон в Зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме – глава ГСЧС

17:14 17.04.2020
Украина имеет надежный доступ к радиационному мониторингу с помощью системы "RODOS" - посольство ЕС

Украина имеет надежный доступ к радиационному мониторингу с помощью системы "RODOS" - посольство ЕС

12:26 17.04.2020
В с. Таборивка Николаевской области снова возник пожар на полигоне бытовых отходов, он локализирован, продолжается ликвидация – ГСЧС

В с. Таборивка Николаевской области снова возник пожар на полигоне бытовых отходов, он локализирован, продолжается ликвидация – ГСЧС

21:08 16.04.2020
Пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, радиационный фон в Киеве и области в норме – глава ГСЧС

Пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, радиационный фон в Киеве и области в норме – глава ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В УПЦ (МП) заявляют, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

В Киеве превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения, власти призывают горожан не выходить на улицу и не открывать окна

Митрополиты УПЦ (МП) Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом и госпитализированы

Зеленский поздравил христиан восточного обряда с наступающим Воскресением Христовым и призвал найти позитив в праздновании его дома

В Ровенской области зарегистрировано 299 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 82 медиков

ПОСЛЕДНЕЕ

В УПЦ (МП) заявляют, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

В ближайшие дни в Украине теплее не станет, местами пройдут дожди

В Венгрии скончались уже 172 человека от COVID-19, 231 поправился, инфицированы 1834 человека

Польша продлила легальное пребывание для украинцев, которые находятся в стране по биометрическим паспортам - Gremi Personal

Митрополиты УПЦ (МП) Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом и госпитализированы

Зеленский поздравил христиан восточного обряда с наступающим Воскресением Христовым и призвал найти позитив в праздновании его дома

В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 66

Минздрав Украины после Пасхи обсудит с представителями облдепартаментов здравоохранения результаты аудита системы

Власти Аргентины решили ослабить ограничительные меры в связи с COVID-19 в ряде районов страны

Буславец пока не планирует кадровых изменений и ожидает от предприятий энергосектора экономии средств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА