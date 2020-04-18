У пожарных, действующих в зоне отчуждения ЧАЭС, не нашли радиационного заражения

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Чернобыльской АЭС информируют, что по состоянию на утро субботы у личного состава служб и ведомств, принимающих участие в тушении возгораний на территории Зоны, нет превышений содержания 137Cs (радиоцезий).

"Начиная с 10:00 12.04.2020 лабораторией "Экоцентр" на спектрометре излучения человека (СИЧ) проводится определение содержания 137Cs в организме личного состава, который принимал участие в тушении пожара. По состоянию на 08.00 18.04.2020 проверено 658 человек. Превышений содержания 137Cs в организме личного состава не обнаружено", - говорится в обнародованном в субботу сообщении пресс-службы ГАЗО.