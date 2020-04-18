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12:26 18.04.2020

В Киеве превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения, власти призывают горожан не выходить на улицу и не открывать окна

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В Киеве превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения, власти призывают горожан не выходить на улицу и не открывать окна

За прошедшие сутки в экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила и торфяников, из-за чего в воздухе столицы зафиксировано превышение содержания продуктов горения, сообщает в субботу пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В Киеве произошло 4 пожара травяного настила общей площадью 1,3 Га, в настоящее время все они ликвидированы… В Киевской области зафиксированы 33 очага пожаров травяного настила площадью 26,8 га. Горят также и торфяники: Обуховский район, с.Безрадичи - 0,4 га; Вышгородский район с. Нижняя Дубечня - 0,2 га", - говорится в обнародованном сообщении.

Кроме того в КГГА отмечают, что по информации ГСЧС продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила в Житомирской области, где на территории Виступовицкого лесничества площадь пожара составляет около 2 тыс. га, а на территории Бережестского лесничества вблизи с.Бережесть - около 700 га.

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения ЧАЭС продолжается тушение пожаров на территории 5 лесничеств, где наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках, пройденных огнем.

Радиационный фон в Киеве и области - в пределах нормы: средний радиационный фон в Киеве составляет 0,011 мР/час (норма - 0,030мР/ч); в Киевской области 0,014 мР/час (норма - 0,030 мР/час).

Вместе с тем, в воздухе Киева зафиксированы продукты горения.

"Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышено. Поэтому специалисты просят не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости", - подчеркивают в КГГА.

Согласно данным автоматической станции AQT 420 "VAISALA" Киевского национального университета им.Тараса Шевченко (место нахождения - Голосеевский район) утром 18 апреля были зафиксированы колебания монооксида углерода и превышение ПДК в 0,5 раза.

"Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. Согласно их информации, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева: PM 2,5 - 127 мкг, PM 10 - 126 мкг", - говорится в сообщении.

В горадминистрации добавили, что объекты коммунальных предприятий, подчиненных КК "Киевавтодор", в усиленном режиме осуществляют мытье столичных улиц и дорог и такие работы проходят во всех районах Киева.

Теги: #киев #кгга #пожар
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