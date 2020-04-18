Польша продлила легальное пребывание для украинцев, которые находятся в стране по биометрическим паспортам - Gremi Personal

Польское правительство приняло решение автоматически продлить легальное пребывание для украинцев, которые находятся в стране по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момента объявления Польшей состояния эпидемии 14 марта.

Как сообщает польскиц Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal, 17 апреля, вступил в силу новый закон (Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), который позволяет иностранцам легально находиться 30 дней в Польше после окончания эпидемии без необходимости подавать заявления на временный вид на жительство.