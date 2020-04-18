Митрополиты УПЦ (МП) Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом и госпитализированы

Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий, митрополит Антоний и ректор Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископ Сильвестр заразились коронавирусом и были тайно госпитализированы, сообщает интернет-издание "Религиозная правда" со ссылкой на свои источники в Киево-Печерской лавре.

"По данным наших источников, митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно, и были госпитализированы под чужим именем. Так поступили с целью обезопасить РПЦвУ от обвинений накануне Пасхи", - пишет издание субботу утром.

"Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию, поскольку для него пока самым важным вопросом остается собственное здоровье, а не репутации церкви", - отметил источник.

Издание отмечает, что вечером 17 апреля митрополит Антоний появился в программе "Свобода слова Савика Шустера". Он на это время покинул клинику и поехал в Киево-Печерскую лавру, чтобы принять участие в прямом эфире, о котором была договоренность заранее.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает подтверждением данной информации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на утро субботы в столице 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, а за сутки количество заболевших увеличилось на 65 человек, среди которых 26 - в Киево-Печерской лавре.

По состоянию на вечер 17 апреля в Киево-Печерской лавре зафиксировано три летальных случая вследствие заражения коронавирусом.

Помимо этого в пресс-службе Киево-Печерской лавры сообщили, что после прохождения лечения от коронавируса в лавру возвращаются шесть монахов, их состояние здоровья удовлетворительное.