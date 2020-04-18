События

12:11 18.04.2020

Митрополиты УПЦ (МП) Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом и госпитализированы

2 мин читать
Митрополиты УПЦ (МП) Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом и госпитализированы

Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий, митрополит Антоний и ректор Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископ Сильвестр заразились коронавирусом и были тайно госпитализированы, сообщает интернет-издание "Религиозная правда" со ссылкой на свои источники в Киево-Печерской лавре.

"По данным наших источников, митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно, и были госпитализированы под чужим именем. Так поступили с целью обезопасить РПЦвУ от обвинений накануне Пасхи", - пишет издание субботу утром.

"Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию, поскольку для него пока самым важным вопросом остается собственное здоровье, а не репутации церкви", - отметил источник.

Издание отмечает, что вечером 17 апреля митрополит Антоний появился в программе "Свобода слова Савика Шустера". Он на это время покинул клинику и поехал в Киево-Печерскую лавру, чтобы принять участие в прямом эфире, о котором была договоренность заранее.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает подтверждением данной информации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на утро субботы в столице 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, а за сутки количество заболевших увеличилось на 65 человек, среди которых 26 - в Киево-Печерской лавре.

По состоянию на вечер 17 апреля в Киево-Печерской лавре зафиксировано три летальных случая вследствие заражения коронавирусом.

Помимо этого в пресс-службе Киево-Печерской лавры сообщили, что после прохождения лечения от коронавируса в лавру возвращаются шесть монахов, их состояние здоровья удовлетворительное.

Теги: #упц #коронавирус #церковь #упц_мп #онуфрий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:27 18.04.2020
В УПЦ (МП) заявляют, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

В УПЦ (МП) заявляют, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

13:22 18.04.2020
В Венгрии скончались уже 172 человека от COVID-19, 231 поправился, инфицированы 1834 человека

В Венгрии скончались уже 172 человека от COVID-19, 231 поправился, инфицированы 1834 человека

12:24 18.04.2020
Польша продлила легальное пребывание для украинцев, которые находятся в стране по биометрическим паспортам - Gremi Personal

Польша продлила легальное пребывание для украинцев, которые находятся в стране по биометрическим паспортам - Gremi Personal

11:29 18.04.2020
В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 66

В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 66

11:04 18.04.2020
Власти Аргентины решили ослабить ограничительные меры в связи с COVID-19 в ряде районов страны

Власти Аргентины решили ослабить ограничительные меры в связи с COVID-19 в ряде районов страны

10:52 18.04.2020
За сутки в России с коронавирусом умерли 40 человек, половина - в Москве, новых случаев заражения 4,7 тыс, общее число приближается к 36,8 тыс.

За сутки в России с коронавирусом умерли 40 человек, половина - в Москве, новых случаев заражения 4,7 тыс, общее число приближается к 36,8 тыс.

10:46 18.04.2020
Степанов: мы являемся сторонниками ПЦР-тестирования на COVID-19

Степанов: мы являемся сторонниками ПЦР-тестирования на COVID-19

10:46 18.04.2020
Почти 80% умерших с коронавирусом имели серьезные сопутствующие заболевания

Почти 80% умерших с коронавирусом имели серьезные сопутствующие заболевания

10:45 18.04.2020
В Ровенской области зарегистрировано 299 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 82 медиков

В Ровенской области зарегистрировано 299 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 82 медиков

10:45 18.04.2020
В Латвии за сутки выявлено 30 новых случаев Covid-19, всего заболевших - 712 человек

В Латвии за сутки выявлено 30 новых случаев Covid-19, всего заболевших - 712 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В УПЦ (МП) заявляют, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

У пожарных, действующих в зоне отчуждения ЧАЭС, не нашли радиационного заражения

В Киеве превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения, власти призывают горожан не выходить на улицу и не открывать окна

Зеленский поздравил христиан восточного обряда с наступающим Воскресением Христовым и призвал найти позитив в праздновании его дома

В Ровенской области зарегистрировано 299 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 82 медиков

ПОСЛЕДНЕЕ

В ближайшие дни в Украине теплее не станет, местами пройдут дожди

У пожарных, действующих в зоне отчуждения ЧАЭС, не нашли радиационного заражения

В Киеве превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения, власти призывают горожан не выходить на улицу и не открывать окна

Зеленский поздравил христиан восточного обряда с наступающим Воскресением Христовым и призвал найти позитив в праздновании его дома

Минздрав Украины после Пасхи обсудит с представителями облдепартаментов здравоохранения результаты аудита системы

Спецподразделения ВСУ на тяжелой инженерной технике помогают тушить лесные пожары

Буславец пока не планирует кадровых изменений и ожидает от предприятий энергосектора экономии средств

Число заражений COVID-19 в Грузии выросло до 385

В Киеве число инфицированных COVID-19 возросло за сутки на 65 человек, всего больных 770

В Украине за минувшие сутки 444 новых случая Covid-19, 8 больных умерли, 29 выздоровели

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА