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11:28 18.04.2020

Минздрав Украины после Пасхи обсудит с представителями облдепартаментов здравоохранения результаты аудита системы

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Минздрав Украины после Пасхи обсудит с представителями облдепартаментов здравоохранения результаты аудита системы

После Пасхи Министерство здравоохранения Украины обсудит с представителями областных департаментов здравоохранения (ДОЗ) результаты аудита системы здравоохранения и финансирование больниц, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С 1 апреля начался второй этап реформы. Как только я пришел в Минздрав, я начал анализировать, что у нас происходит с финансированием больниц. Мы сейчас анализируем как цифры из НСЗУ, так и данные от ДОЗ из областей. Я вижу, что есть случаи, когда есть обращения медработников, что их сокращают или будут сокращать. Цифры, которые я на сегодня получаю, очень тревожны, поэтому мы проводим этот аудит", - сказал он на брифинге в субботу.

Степанов сообщил, что "на следующей неделе, 21 апреля, пройдет селекторное совещание с директорами ДОЗ".

"Я думаю, что все картина в целом по стране будет нам известна, и мы будем принимать соответствующие решения", - сказал он.

Министр пообещал сделать "все, чтобы в нашей стране не увольняли медработников и не закрывали больницы".

"Как мы буем это делать, будет определено после завершения этого аудита по всем медучреждениям", - сказал Степанов.

Теги: #минздрав #пасха
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