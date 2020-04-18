Спецподразделения ВСУ на тяжелой инженерной технике помогают тушить лесные пожары

В специализированных подразделениях Сухопутных войск Вооруженных сил Украины по состоянию на 10.00 субботы продолжаются работы по оказанию помощи работникам лесхозов и пожарным Госслужбы Украины по ЧС, которые тушат лесные пожары на территории страны.

"Все возгорания возникли 16 апреля. Сухая и ветреная погода осложнила ликвидацию распространения огня, поэтому глава ГСЧС Николай Чечеткин обратился к руководству ВСУ с просьбой помочь спасателям потушить лесные пожары на Житомирщине и Черниговщине… По решению командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского 17 апреля на помощь пожарным была направлена тяжелая инженерная техника (БАТ - 5 единиц и ИМП-2 - 1 единица) вместе с военными экипажами" – говорится в сообщении, обнародованном в субботу на странице Сухопутных войск ВСУ в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, в данное время военнослужащие работают над локализацией пожаров на определенных участках. Угрозы для критических объектов нет.