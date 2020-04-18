Буславец пока не планирует кадровых изменений и ожидает от предприятий энергосектора экономии средств

Врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец не планирует на данный момент кадровых изменений в энергосекторе и рассчитывает на пересмотр предприятиями своих расходов и экономию средств.

"По поводу кадровых назначений, Ольга Буславец заявила, что пока не планирует никаких изменений, вместе с тем ожидает активной работы всех структурных подразделений и полного взаимодействия предприятий", – сообщила пресс-служба Минэкоэнерго на сайте в пятницу вечером по результатам первого селекторного совещания под руководством назначенной 16 апреля и.о. главы Минэкоэнерго Ольги Буславец.

По ее словам, которые приводит пресс-служба, срочное решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности.

"Стабильность работы энергосистемы и обеспечение потребителей электроэнергией – основное наше задание. Кроме того, время предприятиям пересмотреть расходы и включить режим экономии", – отметила врио министра.