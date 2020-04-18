События

11:04 18.04.2020

Буславец пока не планирует кадровых изменений и ожидает от предприятий энергосектора экономии средств

1 мин читать

Врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец не планирует на данный момент кадровых изменений в энергосекторе и рассчитывает на пересмотр предприятиями своих расходов и экономию средств.

"По поводу кадровых назначений, Ольга Буславец заявила, что пока не планирует никаких изменений, вместе с тем ожидает активной работы всех структурных подразделений и полного взаимодействия предприятий", – сообщила пресс-служба Минэкоэнерго на сайте в пятницу вечером по результатам первого селекторного совещания под руководством назначенной 16 апреля и.о. главы Минэкоэнерго Ольги Буславец.

По ее словам, которые приводит пресс-служба, срочное решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности.

"Стабильность работы энергосистемы и обеспечение потребителей электроэнергией – основное наше задание. Кроме того, время предприятиям пересмотреть расходы и включить режим экономии", – отметила врио министра.

Теги: #буславец #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:40 18.04.2020
Зеленский уволил Петрова с поста начальника Управления Службы безопасности Украины в   Кировоградской области – указ

Зеленский уволил Петрова с поста начальника Управления Службы безопасности Украины в   Кировоградской области – указ

19:07 16.04.2020
Буславец: в течение недели будет сформирован перечень неотложных для энергетики мер

Буславец: в течение недели будет сформирован перечень неотложных для энергетики мер

18:48 16.04.2020
Буславец назначена 1-м замом и врио главы Минэкоэнерго – распоряжения Кабмина

Буславец назначена 1-м замом и врио главы Минэкоэнерго – распоряжения Кабмина

16:15 15.04.2020
Назначение главы Минэнерго 16 апреля не планируется, среди кандидатур обсуждаются Буславец и нардеп Семинский – депутат

Назначение главы Минэнерго 16 апреля не планируется, среди кандидатур обсуждаются Буславец и нардеп Семинский – депутат

15:19 15.04.2020
Число безработных в Киеве за год выросло на 60% и превысило 13,5 тыс. - директор городского центра занятости

Число безработных в Киеве за год выросло на 60% и превысило 13,5 тыс. - директор городского центра занятости

15:18 15.04.2020
Зеленский назначил Ницко членом Нацсовета по телерадиовещанию – указ

Зеленский назначил Ницко членом Нацсовета по телерадиовещанию – указ

14:13 15.04.2020
Енин будет курировать в МИД дела рейсов MH17 и PS752, дела против РФ в международных судах, американское и азиатское направление внешней политики - Кулеба

Енин будет курировать в МИД дела рейсов MH17 и PS752, дела против РФ в международных судах, американское и азиатское направление внешней политики - Кулеба

14:08 15.04.2020
Кабмин уволил Желько Марчека c должности и. о. главы "Укрзализныци"

Кабмин уволил Желько Марчека c должности и. о. главы "Укрзализныци"

13:58 15.04.2020
Кабмин назначил экс-замгенпрокурора Енина заместителем министра иностранных дел

Кабмин назначил экс-замгенпрокурора Енина заместителем министра иностранных дел

21:14 14.04.2020
В "Слуге народа" есть негласная договоренность по назначению руководителей министерств - Арахамия

В "Слуге народа" есть негласная договоренность по назначению руководителей министерств - Арахамия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ровенской области зарегистрировано 299 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 82 медиков

В Киеве число инфицированных COVID-19 возросло за сутки на 65 человек, всего больных 770

В Украине за минувшие сутки 444 новых случая Covid-19, 8 больных умерли, 29 выздоровели

Зеленский: выведут войска с Донбасса, мы зайдем, вернем к жизни людей, потом граница, потом выборы

Зеленский: теперь у нас "видеоМинск" в начале каждой недели, мы хотим двигаться вперед в урегулировании на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поздравил христиан восточного обряда с наступающим Воскресением Христовым и призвал найти позитив в праздновании его дома

В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 66

Минздрав Украины после Пасхи обсудит с представителями облдепартаментов здравоохранения результаты аудита системы

Спецподразделения ВСУ на тяжелой инженерной технике помогают тушить лесные пожары

Власти Аргентины решили ослабить ограничительные меры в связи с COVID-19 в ряде районов страны

За сутки в России с коронавирусом умерли 40 человек, половина - в Москве, новых случаев заражения 4,7 тыс, общее число приближается к 36,8 тыс.

Степанов: мы являемся сторонниками ПЦР-тестирования на COVID-19

Почти 80% умерших с коронавирусом имели серьезные сопутствующие заболевания

В Ровенской области зарегистрировано 299 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 82 медиков

В Латвии за сутки выявлено 30 новых случаев Covid-19, всего заболевших - 712 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА