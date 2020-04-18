За сутки в России с коронавирусом умерли 40 человек, половина - в Москве, новых случаев заражения 4,7 тыс, общее число приближается к 36,8 тыс.

Умерших в России с коронавирусом за сутки 40, половина - в Москве а всего - 313, сообщает оперштаб.

"За сутки умерло 40 пациентов с коронавирусом, Москва - 21", - сообщает оперштаб в субботу.

По его данным, за весь период распространения коронавируса по России умерли 313 человек.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 4 тыс. 785 в 79 регионах", - говорится в сообщении штаба.

Общее число случаев в Москве увеличилось за сутки на 2649 до 20 тыс. 754, таким образом, Москва перешагнула за порог в 20 тыс. случаев. В Московской области поставлено 428 новых диагнозов, в Санкт-Петербурге - 139.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 36 793 случая (+15,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении.

За сутки в России вылечились от коронавируса 467 человек, в том числе в Москве - 162, сообщает оперштаб в субботу.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 467 человек, Москва - 162", - говорится в сообщении.

За весь период по России выписано по выздоровлению - 3 057 человек.