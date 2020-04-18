Степанов: мы являемся сторонниками ПЦР-тестирования на COVID-19

Министерство здравоохранения Украины является сторонником проведения ПЦР-тестирования для диагностики COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы сторонники проведения ПЦР-тестирования, которое мы поводим четко по алгоритму после появления симптомов, и дальше выстраиваем тактику в зависимости от результатов", - сказал он на брифинге в субботу.

Степанов сообщил, что за прошедшие сутки в Украине было проведено 5152 ПЦР-исследования на COVID-19.

Он напомнил, что, независимо от результата экспресс-теста, для подтверждения диагноза COVID-19 нужно проведение ПЦР-тестов.

"Иногда человек делает экспресс-тест, находясь в инкубационном периоде, поэтому он видит негативный результат и считает себя здоровым", - пояснил министр.