В Ровенской области зарегистрировано 299 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 82 медиков

В Ровенской области по состоянию на 10.00 субботы, 18 апреля, зарегистрировано 299 случаев заболевания COVID-19, из которых 9 летальных и 16 выздоровевших, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"В Ровенской области по состоянию на 10:00 субботы, 18 апреля, COVID-19 подтвердился у 82 медицинских работников, из которых 22 - врачи… Тестирование медиков Ровенщины ПЦР-методом продолжаются и дальше", - написал Коваль на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По его информации, в разрезе медучреждений, это:

Ровенская областная клиническая больница - 51 человек;

Сарненская ЦРБ - 12;

Здолбуновская ЦРБ - 8;

Ровенская ЦРБ - 2;

Березнивская ЦРБ - 2;

Рокитнянская ЦРБ - 2.

Ровенская ЦГБ - 1;

Центр первичной медико санитарной помощи "Северный" (г. Ровно) - 1;

Центр первичной медико санитарной помощи "Юбилейный" (г. Ровно) - 1;

Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф - 1;

Родильный дом Ровно - 1.

"Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 175 образцов", - добавил Коваль.