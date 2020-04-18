В Латвии за сутки выявлено 30 новых случаев Covid-19, всего заболевших - 712 человек

В Латвии за последние сутки коронавирус выявлен у тридцати человек, общее число заразившихся достигло 712, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний республики в субботу.

По данным Центра, тесты за минувшие сутки сдали 1860 человек. Всего с начала распространения коронавируса в Латвии тест сдали 34 тыс. 679 человек.

Отмечается, что 18 случаев заболевания выявлено в приюте "Синий крест".

Центр сообщает, что в больницах находится 37 пациентов с коронавирусом, пять из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что, по прогнозам эпидемиологов и инфекционистов, 25 апреля в Латвии ожидается пик заболеваемости "Covid-19", поэтому, несмотря на то, что другие европейские страны смягчают ограничения, в Латвии в ближайшее время делать этого не планируется.

Чрезвычайное положение в Латвии из-за пандемии "Covid-19" продлено до 12 мая.