События

10:11 18.04.2020

В Киеве число инфицированных COVID-19 возросло за сутки на 65 человек, всего больных 770

1 мин читать
В Киеве число инфицированных COVID-19 возросло за сутки на 65 человек, всего больных 770

В Киеве на утро субботы 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за сутки количество заболевших увеличилось на 65 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за минувшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них - 6 медики. В общем в Киеве Уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», написал он в фейсбук.

Среди заболевших за сутки: 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет, а также 41 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 11 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медика.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки случаев заболевания - 26 в Киево-Печерской Лавре.

«Я еще раз обращаю к киевлянам и всех украинцев: Оставайся дома на Пасхальные праздники! Или не ходите в церковь, не ходите в гости. Проведите ЭТИ дни с родными людьми. Берегите себя и своих близких!», - написал мэр Киева.

Как сообщалось, прирост инфицированных в Киеве в предыдущие сутки составил 61 человек, в т. ч. 7 случаев были подтверждены в Киево-Печерской Лавре.

На 16 апреля вылечились от коронавируса в столице 30 человек

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:26 18.04.2020
Число заражений COVID-19 в Грузии выросло до 385

Число заражений COVID-19 в Грузии выросло до 385

09:44 18.04.2020
В Украине за минувшие сутки 444 новых случая Covid-19, 8 больных умерли, 29 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 444 новых случая Covid-19, 8 больных умерли, 29 выздоровели

08:34 18.04.2020
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн 240 тыс., число жертв - более 154 тыс. человек – эксперты

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн 240 тыс., число жертв - более 154 тыс. человек – эксперты

05:15 18.04.2020
Число инфицированных COVID-19 в США превысило 700 тыс. - университет Хопкинса

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 700 тыс. - университет Хопкинса

05:15 18.04.2020
Число инфицированных COVID-19 в США превысило 700 тыс. - университет Хопкинса

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 700 тыс. - университет Хопкинса

04:03 18.04.2020
За сутки в материковом Китае выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, 17 из них "импортированы" – власти

За сутки в материковом Китае выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, 17 из них "импортированы" – власти

02:26 18.04.2020
Трамп: COVID-19 может унести жизни около 60 тыс. жителей США

Трамп: COVID-19 может унести жизни около 60 тыс. жителей США

23:25 17.04.2020
Поворозник будет отстранен от должности на время расследования - Кличко

Поворозник будет отстранен от должности на время расследования - Кличко

21:58 17.04.2020
В Италии отмечают снижение темпов распространения коронавируса COVID-19

В Италии отмечают снижение темпов распространения коронавируса COVID-19

21:00 17.04.2020
В Киево-Печерской Лавре третий летальный случай от COVID-19

В Киево-Печерской Лавре третий летальный случай от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за минувшие сутки 444 новых случая Covid-19, 8 больных умерли, 29 выздоровели

Зеленский: выведут войска с Донбасса, мы зайдем, вернем к жизни людей, потом граница, потом выборы

Зеленский: теперь у нас "видеоМинск" в начале каждой недели, мы хотим двигаться вперед в урегулировании на Донбассе

Зеленский: на следующем этапе мы хотим вернуть наших людей из Крыма и РФ

Зеленский: Украине не нужен дефолт и сейчас ей нужны средства МВФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп надеется на возобновление предвыборных митингов после решения проблемы с COVID-19

В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку – ГСЧС

В зоне ЧАЭС продолжается тление травяного настила – ГСЧС

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Генсек ООН продлил удаленную работу Секретариата до конца мая

СБУ сообщила о подозрении  боевику НВФ  «ЛНР»

Хомчак и Картер обсудили направления дальнейшего военного сотрудничества

У следствия нет доказательств, что Шайтанов готовил покушения еще на кого-то, кроме Осмаева – замначальника ГСУ СБУ

Зеленский: в Верховной Раде много "акул" и все зависит от каждого человека в "Слуге народа", со мной ни одна "акула" не договорится

Зеленский: бизнес действительно помог в обеспечении Украины необходимым для борьбы с коронавирусом, хотя некоторые начали делать на этом политику

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА