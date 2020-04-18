В Киеве число инфицированных COVID-19 возросло за сутки на 65 человек, всего больных 770

В Киеве на утро субботы 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за сутки количество заболевших увеличилось на 65 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за минувшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них - 6 медики. В общем в Киеве Уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», написал он в фейсбук.

Среди заболевших за сутки: 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет, а также 41 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 11 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медика.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки случаев заболевания - 26 в Киево-Печерской Лавре.

«Я еще раз обращаю к киевлянам и всех украинцев: Оставайся дома на Пасхальные праздники! Или не ходите в церковь, не ходите в гости. Проведите ЭТИ дни с родными людьми. Берегите себя и своих близких!», - написал мэр Киева.

Как сообщалось, прирост инфицированных в Киеве в предыдущие сутки составил 61 человек, в т. ч. 7 случаев были подтверждены в Киево-Печерской Лавре.

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