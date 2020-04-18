В Украине за минувшие сутки 444 новых случая Covid-19, 8 больных умерли, 29 выздоровели

5 тысяч 106 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро субботы, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 275, а скончавшихся – 133, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 17 апреля получено 444 сообщения о новых подтвержденных случаях… Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 133 человека, из них 71 мужчина и 62 женщины. Среди умерших преобадают люди старше 50-ти лет (87%)… В общей сложности 275 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook утром в субботу.

Ранее сообщалось, что на утро пятницы в Украине было 4 662 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, количество выздоровевших пациентов (246) превысило количество летальных случаев (125). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 8, количество случаев выздоровления - на 29.

В Украине на утро 17 апреля было рекордное количество случаев заболевания Covid-19. – 501 человек. По состоянию на утро 16 апреля сообщалось о 397 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311.

Количество выздоровевших в Украине превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться: если по состоянию на утро 10 апреля в стране было 69 умерших и 61 выздоровевший, то на утро 11 апреля – 73 умерших и 79 поправившихся, 12 апреля – 83 умерших и 89 выздоровевших, 13 апреля – 93 умерших и 97 выздоровевших, 14 апреля – 98 умерших и 119 выздоровевших, 15 апреля – 108 умерших и 143 выздоровевших, 16 апреля – 116 умерших и 186 выздоровевших, 17 апреля - 125 умерших и 246 поправившихся.

Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 319 случаев (17 выздоровели), в том числе 23 случая заболевания за минувшие сутки;

Волынская обл. - 134 случая (11 выздоровели), из них 12 случаев заболевания за сутки;

Днепропетровская обл. - 104 случая (9 выздоровели), из них 15 случаев заболевания за сутки;

Донецкая обл. - 14 случаев (6 выздоровели), из них 2 случаев заболевания за сутки;

Житомирская обл. - 197 случаев (1 выздоровел), из них 20 случаев заболевания за сутки;

Закарпатская обл. - 166 случаев (12 выздоровели), из них 16 случаев заболевания за сутки;

Запорожская обл. - 127 случаев (13 выздоровели), из них 9 случаев заболевания за сутки;

Ивано-Франковская область - 462 случая (27 выздоровели), из них 35 случаев заболевания за сутки;

г. Киев - 770 случаев (30 выздоровели), из них 65 случаев заболевания за сутки;

Киевская обл. - 280 случаев (16 выздоровели), из них 27 случаев заболевания за сутки;

Кировоградская обл. - 234 случая (6 выздоровели), из них 16 случаев заболевания за сутки;

Львовская обл. - 221 случай (11 выздоровели), из них 18 случаев заболевания за сутки;

Луганская обл. - 9 случаев, новых случаев заболевания за сутки не зафиксировано;

Николаевская обл. - 31 случай, из них 9 случаев заболевания за сутки;

Одесская обл. - 106 случаев, из них 13 случаев заболевания за сутки;

Полтавская обл. - 49 случаев (9 выздоровели), из них 8 случаев заболевания за сутки;

Ровенская обл. - 283 случая (16 выздоровели), из них 43 случая заболевания за сутки;

Сумская обл. - 82 случая (10 выздоровели), из них 1 случай заболевания за сутки;

Тернопольская обл. - 366 случаев (31 выздоровел), из них 13 случаев заболевания за сутки;

Харьковская обл. - 62 случая (2 выздоровели), из них 6 случаев заболевания за сутки;

Херсонская обл. - 56 случаев (6 выздоровели), из них 5 случаев заболевания за сутки;

Хмельницкая обл. - 41 случай (4 выздоровели), из них 3 случаев заболевания за сутки;

Черкасская обл. - 141 случай (7 выздоровели), из них 4 случая заболевания за сутки;

Черновицкая обл. - 840 случаев (25 выздоровел), из них 81 случай заболевания за сутки;

Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели), новых случаев заболевания за сутки не зафиксировано.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и г.Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении находится 3371 пациент, из них 225 детей. Всего госпитализированы 1735 человек, из них 77 детей.

Всего в Украине исследовано 52тыс. 534 пробы на новую коронавирусную инфекци. методом ПЦР.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 апреля в Центр поступило 1тыс. 189 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 16тыс. 637 сообщений о подозрении на COVID-19.