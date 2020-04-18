События

08:28 18.04.2020

Трамп надеется на возобновление предвыборных митингов после решения проблемы с COVID-19

1 мин читать
Трамп надеется на возобновление предвыборных митингов после решения проблемы с COVID-19

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сможет возобновить предвыборные митинги, когда проблема с коронавирусом COVID-19 станет менее острой.

"Я надеюсь, мы возобновим предвыборные митинги. Это прекрасно для страны. Они создают прекрасную атмосферу", - заявил президент США.

По его мнению, такие собрания являются "важной частью политической игры".

Трамп подчеркнул, что его митинги помогают побеждать.

"Мы выигрываем там, где проводим митинги", - объяснил Трамп.

Президент США подчеркнул, что он слабо представляет себе митинг, на котором люди будут сидеть далеко друг от друга, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Выборы ы США запланированы на ноябрь текущего года. Ожидается, что соперником республиканца Трампа на них станет бывший вице-президент США демократ Джо Байден.

Теги: #сша #трамп #выборы #митинги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:15 18.04.2020
Число инфицированных COVID-19 в США превысило 700 тыс. - университет Хопкинса

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 700 тыс. - университет Хопкинса

05:15 18.04.2020
Число инфицированных COVID-19 в США превысило 700 тыс. - университет Хопкинса

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 700 тыс. - университет Хопкинса

02:26 18.04.2020
Трамп: COVID-19 может унести жизни около 60 тыс. жителей США

Трамп: COVID-19 может унести жизни около 60 тыс. жителей США

22:49 17.04.2020
МАУ осуществит эвакуационный рейс в Майами  26 апреля для вывоза граждан США, 21 или 22 апреля Госдеп США организует чартерный рейс в Вашингтон

МАУ осуществит эвакуационный рейс в Майами  26 апреля для вывоза граждан США, 21 или 22 апреля Госдеп США организует чартерный рейс в Вашингтон

20:46 17.04.2020
Трамп подверг критике губернатора Нью-Йорка за его действия в условиях эпидемии коронавируса

Трамп подверг критике губернатора Нью-Йорка за его действия в условиях эпидемии коронавируса

19:04 17.04.2020
США требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса - Помпео

США требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса - Помпео

18:45 17.04.2020
Космические силы США вооружаются установками, способными глушить российские и китайские спутники - СМИ

Космические силы США вооружаются установками, способными глушить российские и китайские спутники - СМИ

14:30 17.04.2020
Израиль еще в ноябре 2019г узнал от разведки США об угрозе нового коронавируса, но власти мер не приняли - израильское ТВ

Израиль еще в ноябре 2019г узнал от разведки США об угрозе нового коронавируса, но власти мер не приняли - израильское ТВ

10:23 17.04.2020
США увеличат помощь Украине на борьбу с COVID-19 до $9,1 млн - посольство Украины в США

США увеличат помощь Украине на борьбу с COVID-19 до $9,1 млн - посольство Украины в США

10:17 17.04.2020
США выражают поддержку работы СММ ОБСЕ на Донбассе и призывают Россию покинуть территорию Украины - временная поверенная по делам США в Украине

США выражают поддержку работы СММ ОБСЕ на Донбассе и призывают Россию покинуть территорию Украины - временная поверенная по делам США в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: выведут войска с Донбасса, мы зайдем, вернем к жизни людей, потом граница, потом выборы

Зеленский: теперь у нас "видеоМинск" в начале каждой недели, мы хотим двигаться вперед в урегулировании на Донбассе

Зеленский: на следующем этапе мы хотим вернуть наших людей из Крыма и РФ

Зеленский: Украине не нужен дефолт и сейчас ей нужны средства МВФ

Зеленский допускает смягчение карантинных мер в Украине после 24 апреля, если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться

ПОСЛЕДНЕЕ

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн 240 тыс., число жертв - более 154 тыс. человек – эксперты

В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку – ГСЧС

В зоне ЧАЭС продолжается тление травяного настила – ГСЧС

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Генсек ООН продлил удаленную работу Секретариата до конца мая

СБУ сообщила о подозрении  боевику НВФ  «ЛНР»

Хомчак и Картер обсудили направления дальнейшего военного сотрудничества

За сутки в материковом Китае выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, 17 из них "импортированы" – власти

У следствия нет доказательств, что Шайтанов готовил покушения еще на кого-то, кроме Осмаева – замначальника ГСУ СБУ

Зеленский: в Верховной Раде много "акул" и все зависит от каждого человека в "Слуге народа", со мной ни одна "акула" не договорится

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА