Трамп надеется на возобновление предвыборных митингов после решения проблемы с COVID-19

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сможет возобновить предвыборные митинги, когда проблема с коронавирусом COVID-19 станет менее острой.

"Я надеюсь, мы возобновим предвыборные митинги. Это прекрасно для страны. Они создают прекрасную атмосферу", - заявил президент США.

По его мнению, такие собрания являются "важной частью политической игры".

Трамп подчеркнул, что его митинги помогают побеждать.

"Мы выигрываем там, где проводим митинги", - объяснил Трамп.

Президент США подчеркнул, что он слабо представляет себе митинг, на котором люди будут сидеть далеко друг от друга, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Выборы ы США запланированы на ноябрь текущего года. Ожидается, что соперником республиканца Трампа на них станет бывший вице-президент США демократ Джо Байден.