В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку – ГСЧС

Силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в пятницу продолжают оказывать помощь работникам лесхозов Житомирской области по тушению сухой травы и лесной подстилки.

«По состоянию на 7 ч. 18 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Виступовицкого и Бережестского лесничества, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

К тушению привлечены 655 человек и 108 единиц техники, из них от ГСЧС 125 человек личного состава и 31 единица техники, в том числе три самолета АН-32П ГСЧС, (которыми 17 апреля осуществлены 6 сбросов - 48 т воды).

Также продолжается тушение сухой травы и лесной подстилки вблизи с. Новоселка Радомышльского района Житомирской области.

«По состоянию на 7 ч. 18 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек травяного настила и лесной подстилки. К дежурству привлечены 14 человек и 5 единиц техники лесного хозяйства», - подытожили в ГСЧС