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07:47 18.04.2020

В зоне ЧАЭС продолжается тление травяного настила – ГСЧС

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В зоне ЧАЭС продолжается тление травяного настила – ГСЧС

В зоне ЧАЭС на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Детякивского и Денисовецкого лесничеств продолжается тление травяного настила и пней, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 ч. 18 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицького лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем» - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, из них от ГСЧС 579 человек личного состава и 113 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которым 17 апреля осуществлены 134 сброса - 268 т воды).

 

Теги: #ликвидация #украина #пожар #чаес
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