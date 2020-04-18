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07:14 18.04.2020

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

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Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, вновь нарушая обязательства по соблюдению режима прекращения огня, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Гнутово, Авдеевка, Веселое, Старогнатовка, Южное.

«С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди наших защитников нет», - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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