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06:57 18.04.2020

СБУ сообщила о подозрении  боевику НВФ  «ЛНР»

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СБУ сообщила о подозрении  боевику НВФ  «ЛНР»

Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области заочно сообщили о подозрении главарю одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР», сообщает пресс-служба СБУ.

«Досудебное следствие установило, что житель Ясиноватой Донецкой области по прозвищу «Шумер» в апреля 2015 года году возглавил один из мотострелковых батальонов так называемой «4 омсбр Народной милиции ЛНР». По его указаниям боевики подразделения обстреливали позиции Вооруженных Сил и правоохранительных органов Украины в Новоайдарском районе Луганщины», - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ в пятницу вечером.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в мае 2018 года по приказу Шумера боевики из стрелкового оружия и автоматического гранатомета обстреляли позиции сил АТО в районе поселка Желобок. В результате обстрела погибли двое сотрудников  СБУ, еще двое получили ранения.

«Террористу и трем его подчиненным заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины», - подытожили в СБУ.

 

Теги: #сбу #украина #подозрение
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