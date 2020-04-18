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05:24 18.04.2020

Хомчак и Картер обсудили направления дальнейшего военного сотрудничества

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Хомчак и Картер обсудили направления дальнейшего военного сотрудничества

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак во время телефонного разговора с начальником штаба обороны Великобритании генералом Ником Картером обсудили направления дальнейшее военное сотрудничества и обмена опытом по стандартам НАТО, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Стороны обсудили направления дальнейшего военного сотрудничества и обмена опытом по стандартам НАТО в сфере развития способностей между вооруженными силами двух стран» - говорится в сообщении, на официальной странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук в пятницу вечером. 

Хомчак ведомства поблагодарил британскую сторону за программу обучения украинских курсантов в Королевской академии сухопутных войск Великобритании в городе Сандгерст. Также стороны обсудили вызовы коронавирусной инфекции в мире.

В завершение собеседники договорились координировать совместные усилия и контактировать на регулярной основе и в дальнейшем.

Теги: #великобритания #минобороны #сотрудничество #украина
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