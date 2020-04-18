Число инфицированных COVID-19 в США превысило 700 тыс. - университет Хопкинса

В Соединенных Штатах число инфицированных коронавирусом достигло в ночь на субботу 700 тыс. 282 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в стране от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 38 тыс. 882 человек.

Университет осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире на основании официальной информации, поступающей из соответствующих стран и других источников.

По его данным, на 04:00 в мире начитывалось 2 млн 240 тыс. 768 случаев заражения коронавирусом нового типа, летальный исход зафиксирован в 153 тыс. 871 случаях, излечились более 568 тыс. человек.