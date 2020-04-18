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02:08 18.04.2020

У следствия нет доказательств, что Шайтанов готовил покушения еще на кого-то, кроме Осмаева – замначальника ГСУ СБУ

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У следствия нет доказательств, что Шайтанов готовил покушения еще на кого-то, кроме Осмаева – замначальника ГСУ СБУ

Следствие в настоящее время не располагает доказательствами, что задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на других лиц, помимо воевавшего в АТО известного добровольца Адама Осмаева, сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

"Что касается других лиц, на которых готовились покушения, то я, как следователь, оперирую доказательствами. По поводу Осмаева была поставлена конкретная задача, обусловлены определенные сроки, был заплачен аванс за убийство, и определен способ расчета. По поводу других лиц – конкретных задач (Шайтанову – ИФ) не ставилось на это время, и о том, что готовились эти действия, доказательства на настоящее время не собраны", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

Как сообщалось, 16 апреля заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что задержанный контрразведкой СБУ Шайтанов работал над тем, чтобы организовать покушение на главу МВД Украины Арсена Авакова.

Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, а также в планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева. В тот же день следователи СБУ объявили генерал-майору Шайтанову о подозрении в совершении государственной измены и террористического акта.

По данным СБУ, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым.

15 апреля Шевченковский районный суд Киева избрал генерал-майору Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, задержанному ранее по подозрению в госизмене, меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Теги: #сбу #украина
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