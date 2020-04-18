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01:47 18.04.2020

Зеленский: в Верховной Раде много "акул" и все зависит от каждого человека в "Слуге народа", со мной ни одна "акула" не договорится

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Зеленский: в Верховной Раде много "акул" и все зависит от каждого человека в "Слуге народа", со мной ни одна "акула" не договорится

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у "Слуги народа", несмотря на имеющиеся трудности, есть все возможности, чтобы продолжать быстро менять страну на законодательном уровне, но это зависит от конкретных людей, входящих в эту партию и фракцию в парламенте.

"Вы сказали об "идеальном шторме", и этот корабль под названием "Слуга народа" – все зависит от него. Все зависит уже не от погоды. Потому что с самого начала я предоставил возможность, чтобы это был очень прочный корабль для этих людей, и для этой команды, которая на борту этого корабля. И главная задача для этого корабля – просто идти вперед", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Президент отметил, что такого количества законопроектов, которое приняло монобольшинство, не было за историю страны, а оценку этим законам дадут в будущем люди.

Зеленский считает, что если депутаты "Слуги народа" хотят идти вперед, даже когда есть такой "шторм", то они пойдут.

При этом указал, что "очень много в этом "шторме", в этом "океане", в этой Верховной Раде "акул", очень много там людей плавает и хочет договориться с этой командой".

«Все знают, что со мной ни одна акула не сможет договориться. Но люди есть разные, поэтому все зависит от каждого человека в партии "Слуга народа". Все хотят, чтобы этот корабль потонул, все хотят", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что партия "Слуга народа" способна сегодня очень быстро менять страну на законодательном уровне, не договариваясь при этом, не отдавая министерские посты. "То есть достаточно монобольшинства, чтобы принимать любые законодательные инициативы. Поэтому "шторм так шторм". Но зато, как вы сказали, он же идеальный", - сказал он.

 

 

Теги: #рада #зеленский #украина
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