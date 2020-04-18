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01:14 18.04.2020

Зеленский: бизнес действительно помог в обеспечении Украины необходимым для борьбы с коронавирусом, хотя некоторые начали делать на этом политику

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Зеленский: бизнес действительно помог в обеспечении Украины необходимым для борьбы с коронавирусом, хотя некоторые начали делать на этом политику

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что большинство привлеченных для помощи в борьбе с коронавирусом бизнесменов действительно помогли в обеспечении страны необходимыми медицинскими средствами, но некоторые, с кем глава государства встречался, начали делать на этом политические шаги.

"Это очень большие деньги (на закупку необходимых медицинских средств за границей – ИФ). Здесь я благодарен бизнесу, некоторым бизнесменам. Потому что некоторые, с кем я встречался, использовали эту возможность и начали делать на этом политические шаги. Но большинство из тех бизнесменов, которых мы привлекли к этому процессу, поддержать финансово, они действительно помогли", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Зеленский указал, что было отправлено уже более 20 самолетов в Китай и другие страны, которыми в Украину доставили средства защиты, тесты для выявления коронавируса и другое спецоборудование.

"Я благодарен и Китайской Народной Республике, и нашим корейским коллегам, и Швейцарии, и ОАЭ. Знаете, как и у нас, запрет на экспорт существует во многих странах, но друг другу мы все помогаем", - подчеркнул он.

Зеленский рассказал, что Офис президента с первого дня угрозы коронавируса привез в Украину более 700 тыс. штук респираторов, более 120 тыс. защитных костюмов, 60 тыс. защитных очков для врачей опорных больниц, куда привозят больных коронавирусной инфекцией, перчаток – 7 млн пар, термометров – 20 тыс., ПЦР-тестов – 250 тыс, экспресс-тестов – 550 тыс., реагентов для экстракции – 200 тыс.

"На этих выходных мы привозим: респираторы – 350 тыс., защитные костюмы – 105 тыс., реагенты для экстракции РНК – 800 тыс., сырье для производства украинских тестов. В целом у нас в неделю – около 5 самолетов", - отметил глава государства.

Теги: #зеленский #украина #бизнес
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