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00:56 18.04.2020

Зеленский не считает, что в Украине может возникнуть резкое недоверие к нему или к власти в целом

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Зеленский не считает, что в Украине может возникнуть резкое недоверие к нему или к власти в целом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что общество продолжает доверять ему и нынешней украинской власти.

"Я не думаю о том, что у нас будет вспышка недоверия ко мне или к власти в целом. Я не думаю о рейтингах, честно говоря. Являются ли они показателем доверия к лидеру? Если говорить о доверии к лидеру, то мы сейчас видим, что доверие ко мне достаточно высокое. Там где-то 55-56%. Доверие выше, чем оно было у меня после первого тура, намного больше", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

При этом Зеленский отметил, что власти нужно больше работать, чтобы люди в Украине чувствовали себя и жили лучше.

"Действительно, люди доверяют президенту, и очень часто хотят от него шагов, которые должны делать правительство, депутаты… Я сейчас не перекладывают ответственность. Мы сейчас, в ситуации с коронавирусом, Офис президента, правительство, мы все работаем как такое одно большое Министерство здравоохранения", - указал он.

Теги: #зеленский #украина #недоверие
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