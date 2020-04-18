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00:47 18.04.2020

"Запорожкокс" в 2019г инвестировал 348,6 млн грн в модернизацию предприятия, внедряет с "Запорожсталью" проекты энергосбережения

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"Запорожкокс" в 2019г инвестировал 348,6 млн грн в модернизацию предприятия, внедряет с "Запорожсталью" проекты энергосбережения

 ЧАО "Запорожкокс", один из крупнейших в Украине производителей коксохимической продукции, входящий в группу "Метинвест", в 2019 году инвестировал 348,6 млн грн на модернизацию предприятия.

Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, завод получил экономический эффект 35 млн грн от внедрения энергосберегающих мероприятий.

При этом уточняется, что в 2019 году запущена в эксплуатацию новая линия грануляции электродного пека, что позволило увеличить выпуск высокомаржинальной продукции.

"Предприятие успешно реализует проекты по энергосбережению. Проект по обмену вторичными газами между предприятиями за последние три года принес около 1,4 млрд гривен экономического эффекта. А в ноябре 2019 года "Запорожкокс" частично перешел на снабжение сжатым воздухом от комбината "Запорожсталь". За счет этого предприятие дополнительно будет экономить еще около 3,1 млн гривен в год", - констатируется в пресс-релизе.

Также сообщается, что за 2019 год предприятие произвело 888,9 тыс. тонн кокса, что на 5 % выше бизнес-плана. Хороших производственных показателей удалось достичь благодаря обновлению производственных мощностей.  В условиях действующего производства реализована годовая программа капитального ремонта коксовых батарей №2 и №5-6 с суммой инвестиций в 130 млн грн. 

За год завод пополнился новым технологическим оборудованием – тушильным вагоном для КБ №2 и двересъемной машиной для КБ № 5-6. Инвестиции предприятия в обновление завода составили более 70 млн грн.

При этом инвестиции в проекты по охране труда составили 5,9 млн грн – рекордная сумма. Также 13,7 млн грн направлено в развитие социальной сферы, на 38,4% повышена зарплата сотрудников за год. Уровень налогов и сборов в бюджеты всех уровней составил 367,4 млн грн.

"Запорожкокс" отмечает 86-ю годовщину со дня основания предприятия", - резюмируется в пресс-релизе.

"Запорожкокс" производит около 10% выпускаемого в Украине кокса, владеет полным технологическим циклом переработки коксохимических продуктов. Кроме того, выпускает коксовый газ и пековый кокс.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #запорожкокс #украина
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