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00:01 18.04.2020

Криклий прогнозирует начало активной работы общественного транспорта в июне-июле

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Криклий прогнозирует начало активной работы общественного транспорта в июне-июле

Министр инфраструктуры Владислав Криклий прогнозирует начало активной работы общественного транспорта в июне-июле 2020 года.

"Если говорить об общественном транспорте, то, думаю, – после того, как будут сниматься карантинные ограничения. Но это будет не раньше, чем в июне. Потому что фактически в мае мы будем видеть пик заболеваемости. Поэтому мы должны этот период пройти", - заявил министр в эфире телеканала "24" в пятницу вечером.

По мнению министра, восстанавливать работу общественного транспорта можно будет тогда, когда волна заболеваемости пойдет на понижение.

"В то же время мы понимаем, что определенные ограничения все равно будут. Если, например, снять сразу масочный режим, это может вызвать очередную волну заболеваемости", - подчеркнул Криклий.

Он назвал реалистичным сценарием возобновление активной работы с общественным транспортом в июне-июле текущего года.

Теги: #общественный #криклий #работа #украина #транспорт
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