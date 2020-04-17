Поворозник будет отстранен от должности на время расследования - Кличко

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник будеот отстранен от занимаемой должности на время расследования, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Я говорил о том, что никого не покрывать не буду. И, если кто-то из чиновников виноват в коррупции, - будет отвечать по всей строгости закона! Никому и никаких поблажек не будет. Нулевая толерантность к коррупции! Но, если кто-то занимается манипуляциями и фабрикует дело – будет нести не меньшую ответственность!» – сообщил Кличко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Кличко отметил, что готов что всегда - открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами по предотвращению коррупции.

«Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-либо влиянии чиновника высокого ранга, какой он является, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстранил его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА. Но рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики!» - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, во вторник вечером "ТСН" сообщил об обысках в КГГА после документирования Службой безопасности Украины факта вымогательства неправомерной выгоды со стороны Поворозника от представителя компании-застройщика.