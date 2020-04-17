Зеленский: выведут войска с Донбасса, мы зайдем, вернем к жизни людей, потом граница, потом выборы

Президент Украины Владимир Зеленский видит оптимальный сценарий завершения войны на Донбассе в том, чтобы Украина получила доступ к оккупированной территории, помогла находящим там людям, получила контроль над границей и провела выборы.

"Большой результат – вернем наши территории. Будет вывод войск, незаконных вооруженных формирований, обязательно будем контролировать нашу границу с Российской Федерацией, и обязательно там пройдут выборы. Хотя все говорят о местных выборах, я понимаю, что это очень важно, но важно получить свою территорию, прежде всего", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

Зеленский указал, что хотел бы иметь доступ к оккупированной территории и находящимся там людям, судьба многих из которых пока неясна.

"Самое главное, выйдут войска – и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни. Потом граница, потом выборы", - отметил он.