События

22:49 17.04.2020

МАУ осуществит эвакуационный рейс в Майами  26 апреля для вывоза граждан США, 21 или 22 апреля Госдеп США организует чартерный рейс в Вашингтон

2 мин читать
МАУ осуществит эвакуационный рейс в Майами  26 апреля для вывоза граждан США, 21 или 22 апреля Госдеп США организует чартерный рейс в Вашингтон

Посольство США в Украине сообщило об осуществлении двух эвакуационных рейсов для своих граждан - чартерного рейса Государственного департамента США в аэропорт "Вашингтон-Даллес" 21 или 22 апреля и рейса авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ, Киев) в Майами 26 апреля.

В сообщении, опубликованном на сайте посольства в пятницу, отмечается, что количество мест на чартерном рейсе госдепа США  21 или 22 апреля очень ограничено, а окончательная цена не будет известна заранее, но может составлять не более $ 1800.  

"Приоритет при посадке будет отдан гражданам США, а затем законным постоянным жителям… Всем пассажирам необходимо будет возместить расходы правительства США за рейс и подписать вексель на этот счет перед посадкой", - подчеркивают в посольстве.

По данным посольства, рейс в Майами 26 апреля будет выполнять авиакомпания МАУ.

"Это не рейс, осуществляемый правительством США или финансируемый государством. Посольство координирует свою деятельность с МАУ, чтобы предоставить дополнительную информацию  заинтересованным гражданам США", - отмечается в сообщении.

В посольстве также подчеркивают, что граждане Украины, являющиеся законными постоянными жителями США или владельцами иммиграционных виз и желающие воспользоваться указанным рейсом, должны уведомить посольство по факту приобретения билетов для верификации их статуса в Министерстве иностранных дел Украины, что значительно облегчит им выезд из Украины.

Билеты на рейс в Майами, по информации посольства, вскоре должны стать доступными на сайте МАУ.

Теги: #эвакуация #сша #украина #посольство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:25 17.04.2020
Поворозник будет отстранен от должности на время расследования - Кличко

Поворозник будет отстранен от должности на время расследования - Кличко

22:54 17.04.2020
Зеленский: выведут войска с Донбасса, мы зайдем, вернем к жизни людей, потом граница, потом выборы

Зеленский: выведут войска с Донбасса, мы зайдем, вернем к жизни людей, потом граница, потом выборы

22:36 17.04.2020
Зеленский: теперь у нас "видеоМинск" в начале каждой недели, мы хотим двигаться вперед в урегулировании на Донбассе

Зеленский: теперь у нас "видеоМинск" в начале каждой недели, мы хотим двигаться вперед в урегулировании на Донбассе

22:28 17.04.2020
Зеленский: на следующем этапе мы хотим вернуть наших людей из Крыма и РФ

Зеленский: на следующем этапе мы хотим вернуть наших людей из Крыма и РФ

22:20 17.04.2020
Зеленский: ни к одному закону в истории Украины не подавали 16 тыс. поправок, но мы справимся

Зеленский: ни к одному закону в истории Украины не подавали 16 тыс. поправок, но мы справимся

22:05 17.04.2020
Зеленский: Украине не нужен дефолт и сейчас ей нужны средства МВФ

Зеленский: Украине не нужен дефолт и сейчас ей нужны средства МВФ

21:48 17.04.2020
Зеленский отводит большую роль Верховной Раде, а "Слуга народа" продолжает выполнять функцию парламентского большинства – Ермак

Зеленский отводит большую роль Верховной Раде, а "Слуга народа" продолжает выполнять функцию парламентского большинства – Ермак

21:44 17.04.2020
Зеленский допускает смягчение карантинных мер в Украине после 24 апреля, если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться

Зеленский допускает смягчение карантинных мер в Украине после 24 апреля, если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться

20:53 17.04.2020
Минфин Украины переносит запуск среднесрочного бюджетного планирования

Минфин Украины переносит запуск среднесрочного бюджетного планирования

20:46 17.04.2020
Трамп подверг критике губернатора Нью-Йорка за его действия в условиях эпидемии коронавируса

Трамп подверг критике губернатора Нью-Йорка за его действия в условиях эпидемии коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: выведут войска с Донбасса, мы зайдем, вернем к жизни людей, потом граница, потом выборы

Зеленский: ни к одному закону в истории Украины не подавали 16 тыс. поправок, но мы справимся

Зеленский: Украине не нужен дефолт и сейчас ей нужны средства МВФ

Зеленский отводит большую роль Верховной Раде, а "Слуга народа" продолжает выполнять функцию парламентского большинства – Ермак

Зеленский допускает смягчение карантинных мер в Украине после 24 апреля, если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться

ПОСЛЕДНЕЕ

В Италии отмечают снижение темпов распространения коронавируса COVID-19

В Киево-Печерской Лавре третий летальный случай от COVID-19

В Минобороны Украины заявляют, что договор о закупке средств медзащиты в Китае реализован не был, назначено служебное расследование

Москва пытается очернить лабораторию Лугара, успешно действующую на войне с COVID-19, заявляют в Тбилиси

Говорить о выходе из карантина преждевременно – главный санврач

В Днепропетровской области COVID-19 за сутки подтвердили у еще 10 жителей

У командующего Нацгвардии Украины Балана подтвержден коронавирус – замглавы МВД

Комендантский час помог Турции в борьбе с COVID-19 - Минздрав

Минсоцполитики мотивирует школьниц выбирать STEM-специальности

Прокуратура в Житомирской области начала уголовное производство по факту пожаров в Овручском районе, из-за которых загорелись дома и лес

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА