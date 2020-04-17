МАУ осуществит эвакуационный рейс в Майами 26 апреля для вывоза граждан США, 21 или 22 апреля Госдеп США организует чартерный рейс в Вашингтон

Посольство США в Украине сообщило об осуществлении двух эвакуационных рейсов для своих граждан - чартерного рейса Государственного департамента США в аэропорт "Вашингтон-Даллес" 21 или 22 апреля и рейса авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ, Киев) в Майами 26 апреля.

В сообщении, опубликованном на сайте посольства в пятницу, отмечается, что количество мест на чартерном рейсе госдепа США 21 или 22 апреля очень ограничено, а окончательная цена не будет известна заранее, но может составлять не более $ 1800.

"Приоритет при посадке будет отдан гражданам США, а затем законным постоянным жителям… Всем пассажирам необходимо будет возместить расходы правительства США за рейс и подписать вексель на этот счет перед посадкой", - подчеркивают в посольстве.

По данным посольства, рейс в Майами 26 апреля будет выполнять авиакомпания МАУ.

"Это не рейс, осуществляемый правительством США или финансируемый государством. Посольство координирует свою деятельность с МАУ, чтобы предоставить дополнительную информацию заинтересованным гражданам США", - отмечается в сообщении.

В посольстве также подчеркивают, что граждане Украины, являющиеся законными постоянными жителями США или владельцами иммиграционных виз и желающие воспользоваться указанным рейсом, должны уведомить посольство по факту приобретения билетов для верификации их статуса в Министерстве иностранных дел Украины, что значительно облегчит им выезд из Украины.

Билеты на рейс в Майами, по информации посольства, вскоре должны стать доступными на сайте МАУ.