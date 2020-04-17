Зеленский: теперь у нас "видеоМинск" в начале каждой недели, мы хотим двигаться вперед в урегулировании на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что переговоры в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, которая сейчас работает в режиме видеосвязи, теперь будут проходить еженедельно.

"Мы предложили и сейчас мы договорились, и у нас "Минск" будет проходить и зависеть не от того, хотят люди встречаться, не хотят, раз в две недели, или раз в месяц. Сейчас в начале каждой недели у нас "видеоМинск" проходит. Мы хотим двигаться вперед. Потому что только это приближает нас к решению глобально этого вопроса", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.