Зеленский: на следующем этапе мы хотим вернуть наших людей из Крыма и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на следующем этапе освобождении удерживаемых лиц Украина хотела бы вернуть своих граждан, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма и в Российской Федерации.

"Следующий шаг – мы хотим обменять тех людей, которые находятся или в Крыму, или на территории Российской Федерации. Это немного сложнее. Потому что параллельно коронавирус, во всем мире коронавирус. А мы понимаем, что жизнь на коронавирусе не заканчивается. И есть еще экономика, и есть еще война, к сожалению, пока что война на Донбассе", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.