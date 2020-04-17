Зеленский: Украине не нужен дефолт и сейчас ей нужны средства МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что властями страны не рассматривается сценарий с объявлением дефолта, и Украина намерена получить финансовую помощь от Международного валютного фонда.

"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать, довести ситуацию до дефолта, зачем нам все эти испытания? Их и так много", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером, отвечая на вопрос, может ли Украины выжить без средств от МВФ.

Зеленский подчеркнул, что такая финансовая поддержка для Украины важна в нынешней ситуации. "Если бы это были другие времена, то мы могли бы обсуждать, выгодно это нам, невыгодно. Сейчас это как кровь для организма человека", - пояснил он.

Президент напомнил, что Украина договорилась о получении минимум $8 млрд от МВФ, а вместе со средствами от Всемирного банка, ЕС это будет где-то $10 млрд. "Но рассчитываем хотя бы на $8 млрд. Но я вижу $10 млрд, плюс, скажу вам откровенно, я разговариваю почти ежедневно с лидерами других стран, с ОАЭ, с Азербайджаном, с Канадой, с Германией и благодарен Ангеле Меркель. То есть у нас будет больше денег", - рассказал он.

Зеленский указал, что все внешние кредиторы, в том числе США, привязываются к одному сигналу – меморандуму с МВФ.