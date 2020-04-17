Президент Украины Владимир Зеленский допускает смягчение карантинных мер в Украине после 24 апреля, если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.

"С правительством 24 апреля мы выйдем на коммуникацию с обществом. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Почему? Потому что частично людей нужно будет отпускать на работу, частично те отрасли, которые для нас очень важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае в отношении транспорта. То есть, такие вещи будут, если не будет очень большой волны (заболеваемости коронавирусом – ИФ), - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.