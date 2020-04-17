События

21:44 17.04.2020

Зеленский допускает смягчение карантинных мер в Украине после 24 апреля, если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться

1 мин читать
Зеленский допускает смягчение карантинных мер в Украине после 24 апреля, если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться

 Президент Украины Владимир Зеленский допускает смягчение карантинных мер в Украине после 24 апреля, если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.

 "С правительством 24 апреля мы выйдем на коммуникацию с обществом. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Почему? Потому что частично людей нужно будет отпускать на работу, частично те отрасли, которые для нас очень важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае в отношении транспорта. То есть, такие вещи будут, если не будет очень большой волны (заболеваемости коронавирусом – ИФ), - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

 

           

Теги: #карантин #зеленский #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:20 17.04.2020
Зеленский: ни к одному закону в истории Украины не подавали 16 тыс. поправок, но мы справимся

Зеленский: ни к одному закону в истории Украины не подавали 16 тыс. поправок, но мы справимся

22:05 17.04.2020
Зеленский: Украине не нужен дефолт и сейчас ей нужны средства МВФ

Зеленский: Украине не нужен дефолт и сейчас ей нужны средства МВФ

21:48 17.04.2020
Зеленский отводит большую роль Верховной Раде, а "Слуга народа" продолжает выполнять функцию парламентского большинства – Ермак

Зеленский отводит большую роль Верховной Раде, а "Слуга народа" продолжает выполнять функцию парламентского большинства – Ермак

20:53 17.04.2020
Минфин Украины переносит запуск среднесрочного бюджетного планирования

Минфин Украины переносит запуск среднесрочного бюджетного планирования

20:48 17.04.2020
Говорить о выходе из карантина преждевременно – главный санврач

Говорить о выходе из карантина преждевременно – главный санврач

19:24 17.04.2020
Продукты питания, лекарства и топливо подешевели на этой неделе - НБУ

Продукты питания, лекарства и топливо подешевели на этой неделе - НБУ

14:54 17.04.2020
Проект "Большая стройка" продолжается даже в условиях карантина – совещание у Зеленского

Проект "Большая стройка" продолжается даже в условиях карантина – совещание у Зеленского

14:28 17.04.2020
Зеленский: Украина еще не достигла пика заболеваемости, нужно быть осторожными из-за Пасхи и майских праздников

Зеленский: Украина еще не достигла пика заболеваемости, нужно быть осторожными из-за Пасхи и майских праздников

14:22 17.04.2020
"Киевстар" констатирует увеличение спроса на подключение сервисов для удаленного офиса Microsoft Office 365 и StarTeams в 20 раз

"Киевстар" констатирует увеличение спроса на подключение сервисов для удаленного офиса Microsoft Office 365 и StarTeams в 20 раз

12:34 17.04.2020
Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 19 апреля - Кличко

Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 19 апреля - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Украине не нужен дефолт и сейчас ей нужны средства МВФ

В Киево-Печерской Лавре третий летальный случай от COVID-19

Говорить о выходе из карантина преждевременно – главный санврач

У командующего Нацгвардии Украины Балана подтвержден коронавирус – замглавы МВД

Первый замглавы КГГА Поворозник просит отстранить его от должности на время расследования дела о якобы получении им взятки

ПОСЛЕДНЕЕ

В Италии отмечают снижение темпов распространения коронавируса COVID-19

В Киево-Печерской Лавре третий летальный случай от COVID-19

В Минобороны Украины заявляют, что договор о закупке средств медзащиты в Китае реализован не был, назначено служебное расследование

Москва пытается очернить лабораторию Лугара, успешно действующую на войне с COVID-19, заявляют в Тбилиси

Трамп подверг критике губернатора Нью-Йорка за его действия в условиях эпидемии коронавируса

В Днепропетровской области COVID-19 за сутки подтвердили у еще 10 жителей

У командующего Нацгвардии Украины Балана подтвержден коронавирус – замглавы МВД

Комендантский час помог Турции в борьбе с COVID-19 - Минздрав

Минсоцполитики мотивирует школьниц выбирать STEM-специальности

Прокуратура в Житомирской области начала уголовное производство по факту пожаров в Овручском районе, из-за которых загорелись дома и лес

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА