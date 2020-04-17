В Минобороны Украины заявляют, что договор о закупке средств медзащиты в Китае реализован не был, назначено служебное расследование

В Минобороны Украины заявляют, что распространяемая в СМИ информация о якобы заключенном договоре с китайской фирмой на приобретение средств медицинской защиты не соответствует действительности, поскольку этот договор не был реализован.

"Соглашение не было реализовано и деньги не перечислялись. Министр обороны Украины Андрей Таран назначил служебное расследование, по результатам которого будет предоставлена дополнительная информация", - отметила пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская в пятницу вечером.