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20:57 17.04.2020

В Минобороны Украины заявляют, что договор о закупке средств медзащиты в Китае реализован не был, назначено служебное расследование

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В Минобороны Украины заявляют, что договор о закупке средств медзащиты в Китае реализован не был, назначено служебное расследование

В Минобороны Украины заявляют, что распространяемая в СМИ информация о якобы заключенном договоре с китайской фирмой на приобретение средств медицинской защиты не соответствует действительности, поскольку этот договор не был реализован.

"Соглашение не было реализовано и деньги не перечислялись. Министр обороны Украины Андрей Таран назначил служебное расследование, по результатам которого будет предоставлена дополнительная информация", - отметила пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская в пятницу вечером.

Теги: #минобороны #китай #защита
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