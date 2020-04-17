В Киево-Печерской Лавре третий летальный случай от COVID-19

В Киево-Печерской Лавре в результате коронавирусной инфекции скончался монах, сообщает пресс-служба Киево-Печерской Лавры.

"Также с прискорбием сообщаем, что скончался насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской Лавры. Просим всех помолиться за упокой его души", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после прохождения лечения от коронавируса в Лавру возвращаются шесть монахов, их состояние здоровья удовлетворительное.

"Братия будут находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора в г.Киеве. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи", - сказано в сообщении.

Ранее, 12 апреля, умер один насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой формы пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

13 апреля в Киево-Печерской Лавре подтвердили второй случай смерти от COVID-19.