Москва пытается очернить лабораторию Лугара, успешно действующую на войне с COVID-19, заявляют в Тбилиси

В Тбилиси призывают российский МИД воздержаться от "распространения дезинформации" по поводу деятельности лаборатории Лугара (действующий близ Тбилиси исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара).

Как заявил в пятницу журналистам официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди, российская сторона вместо сотрудничества в глобальной борьбе с коронавирусом COVID-19 "пытается наложить тень на эту успешно действующую на передней линии фронта структуру".

Так Константиниди прокомментировал заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Москве известно о предложениях США к Грузии расширить исследования в военных целях в биолаборатории Лугара около Тбилиси и что инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется у границ РФ.

По словам представителя грузинского МИД, было бы лучше, если Россия вместо этих обвинений "направила бы свои усилия на реальную борьбу с опасным для мира заболеванием".

При этом он заявил, что "всем хорошо известно, какую важную роль играет данный центр (лаборатория Лугара) в деле борьбы с пандемией COVID-19, в особенности, в вопросе тестирования".

"Вклад центра действительно бесценен, и без его работы в 24-часовом режиме мы в борьбе с распространением вируса не то что не достигли бы тех успехов, которые признает весь мир, а возможно, реально оказались бы в катастрофической ситуации", - подчеркнул Константиниди.

При этом он отметил, что о деятельности этой лаборатории и ее роли "хорошо известно в России".

В конце прошлого года специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил журналистам, что российские ученые и эксперты могут посетить биолабораторию Лугара, которая, по его словам, работает в прозрачном режиме.

Лаборатория Лугара была создана в Грузии при поддержке США в 2011 году. В Минздраве Грузии заявляют, что с 2013 года данный объект полностью подчиняется грузинскому Национальному центру по контролю за заболеваниями и финансируется из госбюджета.

Власти Грузии ранее в связи с высказанными со стороны РФ подозрениями по поводу деятельности данной лаборатории неоднократно заявляли, что центр Лугара является безопасным объектом.