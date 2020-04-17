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20:48 17.04.2020

Говорить о выходе из карантина преждевременно – главный санврач

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Говорить о выходе из карантина преждевременно – главный санврач

В настоящее время говорить о выходе из карантина пока преждевременно, считает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Готова ли Украина сегодня выйти из карантина? Сегодня преждевременно об этом коммуницировать. Давайте мы отпразднуем Пасху, давайте подойдем к нашей точке завершения карантина … 24 апреля, и я думаю, в среду после заседания Кабинета министров мы вам озвучим решение о дальнейшей судьбе нашей страны - или мы остаемся в карантине, или мы уже предпринимаем определенные меры для дальнейшего поэтапного выхода из карантина", - сказал Ляшко вечером в пятницу в эфире телеканала "Интер".

Теги: #карантин #завершение #минздрав
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