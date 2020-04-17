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20:46 17.04.2020

Трамп подверг критике губернатора Нью-Йорка за его действия в условиях эпидемии коронавируса

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Трамп подверг критике губернатора Нью-Йорка за его действия в условиях эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал демократа Эндрю Куомо - губернатора штата Нью-Йорк, в наибольшей степени пострадавшего в США от коронавируса COVID-19 - меньше жаловаться и больше делать.

"Губернатору Куомо следует тратить больше времен на то, чтобы "делать", и меньше на то, чтобы "жаловаться", - написал Трамп в Twitter.

По словам Трампа, администрация США предоставила в распоряжение властей штата тысячи койко-мест, аппаратов искусственных вентиляции легких (ИВЛ) и прочего оборудования, а также финансовые средства, однако все, кто помогал штату, так и не услышали благодарностей от Куомо.

"Куомо абсурдно желал "40 тыс. ИВЛ". Мы дали ему небольшое количество от этого, и их было достаточно. Штат должен был иметь их в запасе!" - подчеркнул президент.

Трамп также не преминул упомянуть реакцию администрации его предшественника президента-демократа Барака Обамы и вице-президента Джо Байдена на угрозу свиного гриппа H1N1, с которым она столкнулась в 2009 году. Так, президент сказал, что из-за некомпетентности той администрации скончались 17 тыс. человек, а из-за программы Obamacare были потрачены впустую $5 млрд.

Ранее в пятницу Куомо сообщил, что в штате за последние сутки зафиксированы 630 случаев смерти пациентов с коронавирусом COVID-19.

Нью-Йорк считается эпицентром распространения коронавируса в США. По состоянию на пятницу, в штате выявлено 226 198 случаев заражения, 16 736 заразившихся скончались.

Теги: #сша #трамп #губернатор #критика
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