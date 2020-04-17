В Днепропетровской области COVID-19 за сутки подтвердили у еще 10 жителей

Коронавирус за сутки обнаружили еще у 10 жителей Днепропетровской области, таким образом количество заболевших в регионе возросло до 104 человек, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

"COVID-19 обнаружили еще у 10 жителей области. В общем, имеем 104 случаев коронавирусной инфекции", - приводит слова Бондаренко пресс-служба ОГА.

В ОГА также отметили, что девять жителей области уже выздоровели от коронавируса.