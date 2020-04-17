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20:37 17.04.2020

У командующего Нацгвардии Украины Балана подтвержден коронавирус – замглавы МВД

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У командующего Нацгвардии Украины Балана подтвержден коронавирус – замглавы МВД

У командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана сегодня подтвердили заболевание коронавирусом, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана сегодня подтвержден положительный тест на коронавирус. Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное", - написал Геращенко на странице в Фейсбуке.

Он отметил, что Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции, а все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.

"Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме. Обязанности командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк", - подчеркнул замглавы МВД.

Теги: #коронавирус #нацгвардия
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