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20:18 17.04.2020

Комендантский час помог Турции в борьбе с COVID-19 - Минздрав

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Комендантский час помог Турции в борьбе с COVID-19 - Минздрав

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что принятые Анкарой ограничительные меры в борьбе с распространением коронавируса уже привели к существенным успехам, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Комендантский час и принятые меры оказали положительное влияние", - заявил глава Минздрава.

"До введения комендантского часа 35% подтвержденных случаев заражения (COVID-19 - ИФ) было выявлено у людей 65 лет и старше, после введения комендантского часа этот показатель снизился до 18%", - объяснил Коджа.

Министр добавил, что "в стране наблюдается снижение темпов роста случаев инфицирования COVID-19".

По состоянию на пятницу число инфицированных коронавирусом в Турции достигло 78546 человек, 8631 пациентам удалось вылечиться от заболевания.

"Число жертв коронавируса нового типа в стране составило 1769", - отметил Коджа.

11-12 апреля Турция ввела 48-часовой комендантский час в 31 провинции в качестве меры борьбы против вспышки вируса. Такая мера вызвала волну критику, так как жители вышли на улицы, чтобы купить товары первой необходимости.

Несмотря на общественный резонанс правительство республики уже анонсировало следующий комендантский час на 18-19 апреля.

Теги: #коронавирус #турция #комендантский_час
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