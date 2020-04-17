Минсоцполитики мотивирует школьниц выбирать STEM-специальности

Изобретайте велосипед, мыслите критически, старайтесь изменить мир и проживайте только свою жизнь – такие советы дала заместитель Министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова украинским старшеклассницам-участницам образовательного проекта STEM is FEM. Чтобы мотивировать девушек замминистра рассказала свою историю успеха.

"Когда мне было 23 года, мне предложили изобрести велосипед. В Украине была только солидарная пенсионная система, накопительного пенсионного обеспечения не существовало, хотя в мире тогда это уже работало. И это была моя мечта – создать что-то, чего раньше не было. Мы начинали работать с маленькой комнаты, нас было три человека. Мы принимали участие в создании той системы, которая сейчас работает в Украине. В 24 года так получилось, что я стала соавтором программного обеспечения, которое помогает людям контролировать свои пенсионные накопления в течение долгого времени».

Кроме Татьяны Сальниковой свои истории успеха девушкам рассказали заместитель Генерального директора по цифровизации и инновациям ГК Укроборонпром Надежда Васильева, Директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова, Программный аналитик Фонда ООН в области народонаселения UNFPA в Украине Наталья Кошовская и Советник по внешнеэкономическим вопросам посольства США в Украине Меган Боулдин. Все они стали мотивационными спикерами образовательного модуля STEM is FEM на тему "Робототехника и инженерия".

"Личные истории успешных женщин, которых объединяет проект STEM is FEM, - это не только пример и мотивация для участниц модулей, но и напоминание о том, что голоса женщин-ученых, исследовательниц и изобретательниц должны звучать наравне с голосами мужчин в научной и технической отраслях. Для этого модуля мы заручились поддержкой представительниц Министерства социальной политики, НАТО в Украине, Фонда ООН, Посольства США в Украине. Они говорили о том, каким был их карьерный путь, с какими сложностями им пришлось сталкиваться, в чем они искали поддержку. Знакомство с такими ролевыми моделями поможет участницам модуля в будущем связать свою", – рассказывает один из инициаторов проекта STEM is FEM Сапар Карягдыев.

Девушки-участницы приняли участие в мастер-классе по робототехнике, конкурсе творческих идей и пообщались с женщинами отрасли. Цель – мотивировать школьниц рассматривать робототехнику и инженерию в качестве перспективной карьеры.

"Как выбрать одну профессию среди большого количества существующих? У вас должна быть собственная внутренняя мотивация. Почему вы именно этим хотите заниматься? Конечно, мы все стремимся изменить мир, но у каждого свой путь. Поэтому, просто прислушайтесь к себе – от чего вы получаете удовольствие? От чего вы не устаете, а наоборот, вдохнавляетесь, когда отработали целый день? Знаете, бывают разные ощущения, когда приходишь домой после работы. Или «я что, грузил там вагоны целый день?». Или другое дело, когда ты приходишь и с жаром рассказываешь всем домашним, что ты сегодня и то сделал, и то узнал, и то заработало. Вот когда у вас вызывает такой интерес работа, то это ваша профессия, однозначно".

Чтобы больше украинских девушек выбирали для себя профессии, связанные с технологическими направлениями проект STEM is FEM каждые два месяца проводит образовательные модули. Помимо робототехники, с сентября 2019-го проект провел интенсивы о биотехнологиях, IT, экологии и энергетике. Набор на следующий модуль стартует в мае.