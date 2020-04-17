Прокуратура в Житомирской области начала уголовное производство по факту пожаров в Овручском районе, из-за которых загорелись дома и лес

Под процессуальным руководством Коростенской местной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту уничтожения огнем лесных массивов на территории Овручского района Житомирской области (ч. 1 ст. 245 УК Украины).

"По данным следствия, пожар начался 16 апреля днем от возгорания сухой травы неподалеку с. Рудня. Также очаги возгорания возникли и в других местах, вблизи сел - Острова, Девошин, Журба, Магдин и Личманы Овручского района, уничтожив около 40 домов", - сообщает прокуратура Житомирской области в пятницу.

Огонь перекинулся и на лесные насаждения, вследствие чего возникли пожары крупных лесных массивов в ГП "Словечанский лесхоз АПК", ГП "Овручское специализированное лесное хозяйство", ГП "Словечанское лесное хозяйство", ГП "Овручское лесное хозяйство".

По состоянию на 17 апреля пожар не локализован.

"Сейчас устанавливается окончательное количество пострадавших от пожара частных домов, сумма нанесенного ущерба и площади сгорания лесных насаждений", - добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование проводит Овручское отделения полиции ГУ Нацполиции в Житомирской области.