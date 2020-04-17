Первый замглавы КГГА Поворозник просит отстранить его от должности на время расследования дела о якобы получении им взятки

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что обратился к городскому голове с просьбой отстранить его от исполнения занимаемой должности на время расследования дела о якобы получении им взятки от представителя компании-застройщика.

"Вы знаете о ситуации, которая вокруг меня разворачивается, и которая меня самого шокировала. Я благодарю тех, кто написал и сказал слова поддержки. Допрос сегодня не состоялся, но я хочу, чтобы следствие завершилось оперативно, было объективным и прозрачным. Хочу еще раз подчеркнуть, что не требовал ни с кого денег и взятки не брал", - написал Поворозник на странице в Фейсбуке в пятницу вечером.

Он добавил, что история с получением неправомерной выгоды получила большой резонанс и бросает тень на городскую власть, а также подчеркнул, что готов на сотрудничество со следствием.

"И чтобы не было мыслей, что каким-то образом могу влиять на следствие, я принял решение и обратился к городскому голове с просьбой отстранить меня от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА на время проведения следствия. Надеюсь, что эта история закончится быстро и справедливо", - заявил Поворозник.

Как сообщалось, 14 апреля появилась информация о том, что в помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым заместителем председателя КГГА Николай Поворозник неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.

Позже Поворозник заявил, что информация о получении им взятки и его аресте не соответствует действительности, никакие подозрения ему выдвинуты не были и что он действительно вызван на допрос, однако в качестве свидетеля.