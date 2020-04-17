События

18:45 17.04.2020

Космические силы США вооружаются установками, способными глушить российские и китайские спутники - СМИ

2 мин читать

Созданные в декабре 2019 года Космические силы США (USSF) ставят на вооружение установки, которые должны будут временно глушить коммуникационные сигналы со спутников РФ и КНР в случае возникновения конфликта с участием этих держав, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

По данным агентства, всего USSF планируют получить в течение следующих семи лет не менее 48 подобных установок наземного базирования.

Первая из таких установок, разработанная оборонным подрядчиком L3Harris Technologies Inc., была готова в марте, и USSF уже приняли 16 установок. В то же время идет разработка более современной системы под названием Meadowland - она станет легче и компактнее, а потенциал для модификаций ее программного обеспечения будет значительнее.

Ожидается, что четыре установки Meadowland поступят в вооруженные силы примерно в октябре 2022 года, а еще 28 установок USSF закажут к декабрю этого года с ожидаемыми сроками поставок с конца 2023 года до начала 2027 года.

В свою очередь подполковник ВС США Стивен Броган заявил, что такие системы постановки помех применяются против спутников связи, а не спутников-ретрансляторов данных и не спутников, ведущих съемки.

Он добавил, что системы постановки помех могут быть использованы в начале гипотетического конфликта, и их воздействие не создаст мусора из обломков спутников на околоземной орбите.

Как напоминает Bloomberg, ВВС США в заявлении ранее указывали, что данные установки могут лишить противника "возможности осуществлять командование и управление, обеспечивать ранее предупреждение и вести пропаганду".

Согласно оценкам разведывательного управления Министерства обороны, РФ и КНР располагает меньшим количеством спутников, чем США: так, по информации за конец 2016 года у России имелось на орбите примерно 40 спутников связи.

"В последующие несколько лет Россия сделает приоритетом модернизацию существующих систем коммуникации, навигации и наблюдения за Землей, и одновременно с этим продолжит перестраивать системы электронной разведки и раннего оповещения", - цитирует агентство заявления американской разведки.

Теги: #сша #установки #спутники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:04 17.04.2020
США требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса - Помпео

США требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса - Помпео

14:30 17.04.2020
Израиль еще в ноябре 2019г узнал от разведки США об угрозе нового коронавируса, но власти мер не приняли - израильское ТВ

Израиль еще в ноябре 2019г узнал от разведки США об угрозе нового коронавируса, но власти мер не приняли - израильское ТВ

10:23 17.04.2020
США увеличат помощь Украине на борьбу с COVID-19 до $9,1 млн - посольство Украины в США

США увеличат помощь Украине на борьбу с COVID-19 до $9,1 млн - посольство Украины в США

10:17 17.04.2020
США выражают поддержку работы СММ ОБСЕ на Донбассе и призывают Россию покинуть территорию Украины - временная поверенная по делам США в Украине

США выражают поддержку работы СММ ОБСЕ на Донбассе и призывают Россию покинуть территорию Украины - временная поверенная по делам США в Украине

07:35 17.04.2020
Facebook будет предупреждать о ложной информации по Covid-19

Facebook будет предупреждать о ложной информации по Covid-19

04:34 17.04.2020
Некоторые штаты могут начать "открывать" экономику уже в пятницу

Некоторые штаты могут начать "открывать" экономику уже в пятницу

03:13 17.04.2020
Трамп: США должны быть готовы на случай возвращения коронавируса осенью

Трамп: США должны быть готовы на случай возвращения коронавируса осенью

19:26 16.04.2020
Коронавирус приведет к серьезным общественным изменениям, считает губернатор Нью-Йорка

Коронавирус приведет к серьезным общественным изменениям, считает губернатор Нью-Йорка

12:05 16.04.2020
Байден пользуется большей поддержкой избирателей, чем Трамп

Байден пользуется большей поддержкой избирателей, чем Трамп

10:43 16.04.2020
В Австралии частично разделяют обеспокоенность США о деятельности ВОЗ

В Австралии частично разделяют обеспокоенность США о деятельности ВОЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса - Помпео

Радиационный фон в Зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме – глава ГСЧС

Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

Москва готовит льготные условия получения гражданства РФ жителями ОРДЛО

Админсуд принял к рассмотрению иск Трубарова о восстановлении в должности руководителя ФГИ

ПОСЛЕДНЕЕ

САП и НАБУ завершили расследование по делу экс-служащих Службы внешней разведки Украины

Радиационный фон в Зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме – глава ГСЧС

Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

В Овручском районе Житомирской области жителей сгоревших сел переселяют в соседние населенные пункты – замглавы ОГА

Не менее 300 тыс. жителей Африки могут скончаться во время пандемии коронавируса - ООН

Москва готовит льготные условия получения гражданства РФ жителями ОРДЛО

Число жертв COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось почти на 850 человек

Админсуд принял к рассмотрению иск Трубарова о восстановлении в должности руководителя ФГИ

В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку, привлечена авиация – ГСЧС

Украина имеет надежный доступ к радиационному мониторингу с помощью системы "RODOS" - посольство ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА