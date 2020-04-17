Радиационный фон в Зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме – глава ГСЧС

Глава Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин заявляет, что радиационный фон на территории Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, в Киевской области и Киеве не превышает допустимых норм, однако спасателям приходится работать на отдельных участках Чернобыльской зоны с повышенным радиационным загрязнением.

"Еще раз хочу проинформировать о том, что радиационный фон, как на территории Зоны отчуждения, так и на территории Киевской области, и города Киева находится в пределах природных фоновых значений и не превышает допустимых норм", - заявил Чечеткин в ходе онлайн-брифинга в пятницу вечером.

Вместе с тем, он признал: "Да конечно, на территории Чернобыльской зоны есть отдельные участки, на которых фоновые значения радиационного загрязнения превышаются".

По словам руководителя Службы, иногда там приходится работать спасателям, но "радиологи Зоны отчуждения, химики-дозиметристы ГСЧС путем сверки и расчетов по определенным формулам говорят о том, сколько по времени спасатели могут работать в том или ином районе".