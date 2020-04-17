Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"В течение 17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. На свои вооруженные провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов. Все враждебные обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Так, вблизи н.п.Опытное противник применил автоматические станковые гранатометы, а рядом с н.п.Гнутово боевики обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Также для провокаций украинских подразделений, которые держат оборону у н.п.Старогнатовка, враг использовал крупнокалиберные пулеметы.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет. Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", - отметили в ООС.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.