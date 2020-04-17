События

17:18 17.04.2020

Число жертв COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось почти на 850 человек

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За минувшие сутки в Великобритании были зарегистрированы еще 847 случаев летальных исходов у пациентов с коронавирусом COVID-19, передает в пятницу телеканал Sky News.

Общее число умерших с коронавирусом увеличилось до 14 тыс. 576.

Кроме того, количество диагностированных с начала эпидемии случаев COVID-19 в Великобритании выросло со 103 тыс. 93 до 108 тыс. 692.

Sky News накануне отмечал, что "теперь есть устоявшаяся точка зрения", согласно которой истинная смертность в Великобритании от COVID-19 гораздо выше, нежели по информации, поступающей из больниц. Так, сообщал телеканал, по последним данным Национальной статистической службы, предположительно, в марте в Англии и Уэльсе было на 75% больше летальных исходов, связанных с коронавирусом, чем фигурировало в правительственных сводках.

При этом более половины из этих случаев имели место в домах престарелых и хосписах, добавил телеканал.

Теги: #великобритания #коронавирус
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