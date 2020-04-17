Админсуд принял к рассмотрению иск Трубарова о восстановлении в должности руководителя ФГИ

Бывший и.о. главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Виталий Трубаров пытается восстановиться в должности через суд, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко на брифинге в пятницу.

"Административный суд Киева принял это дело к рассмотрению", – сказал Сенниченко.

По словам главы Фонда, Трубаров мотивировал пропуск сроков подачи иска тем, что "он, якобы, боялся (экс-премьер-министра Алексея) Гончарука и правительства Гончарука, чтобы начать восстанавливаться".

В.Трубаров, 1973 г.р., в 2015-2017 гг. был помощником главы Фонда, затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений ФГИ, с апреля 2017 года занимал должность руководителя аппарата Фонда, а в сентябре 2017 года правительство Владимира Гройсмана утвердило его врио главы ФГИ. В конце декабря того же года Кабмин ввел в Фонде дополнительную должность замглавы и назначил на нее Трубарова, подтвердив его также на должности врио главы ФГИ.

Правительство Гончарука 18 сентября 2019 года сообщило о назначении Сенниченко руководителем ФГИ вместо Трубарова, а 19 сентября Рада поддержала кандидатуру Сенниченко на посту главы ФГИ. Затем 25 сентября Кабмин уволил Трубарова с должности замглавы Фонда по собственному желанию.

Трубаров окончил Донецкий государственный технический университет, в 2003-2006 гг. возглавлял региональное отделение ФГИ Украины в Донецкой области, затем работал в Донецком облсовете и районной налоговой инспекции в Донецке. В 2010-2015 гг. стал сначала заместителем, затем начальником регионального отделения ФГИ Украины по Киеву.