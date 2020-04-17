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17:16 17.04.2020

В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку, привлечена авиация – ГСЧС

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В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку, привлечена авиация – ГСЧС

Силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в пятницу продолжают оказывать помощь работникам лесхозов Житомирской области по тушению сухой травы и лесной подстилки.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, на территории Выступовицкого лесничества вблизи села Рудня и села Выступовичи к тушению привлечен 101 человек и 20 единиц техники, из них от ГСЧС - 41 человек и 11 единиц техники; на территории Бережестского лесничества вблизи села Бережесть к тушению привлечены 220 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС - 40 человек и 10 единиц техники.

Привлечена авиация ГСЧС, а именно 3 самолета АН-32П.

Позже в видео-сообщении, обнародованном на Ютуб-канале ГСЧС, первый замначальника Управления Госслужбы Украины по ЧС в Житомирской области Василий Кучин сообщил, что спасатели, в целом, оказывают лесникам помощь в тушении пожаров на территории пяти лесничеств области.

"В настоящее время продолжаются работы по оказанию помощи работникам лесхозов по тушению пожаров в Выступовицком лесничестве (село Рудня), в Бережестском лесничестве (село Бережесть Овручского района). Также пожарные привлечены к тушению еще трех лесничеств Олевского района", - сказал он.

Кучин подчеркнул, что все возгорания возникли 16 апреля и их тушение осложняется сильным ветром и сухой погодой.

Теги: #пожары #гсчс #житомирская_область
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